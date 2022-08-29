شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الترسانة يهزم المحلة ويتوج بطلا للكأس للمرة الأخيرة فى تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الترسانة فوزاً على نظيره غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليعلن تتويجه بطلا لكأس مصر للمرة السادسة والأخيرة في تاريخه في مثل هذا اليوم 29 أغسطس 1986.

سجل ثلاثية الشواكيش جمال عبد الحليم، ومحمد رمضان فى الشوط الأول، والبديل طارق عبد الحميد قبل نهاية الشوط الثانى بدقيقة، بينما سجل شوقى غريب هدفى الفلاحين فى الشوط الثانى، ثانيهما من ضربة جزاء فى الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

تشكيل الترسانة المتوج فى المباراة النهائية جاء مكونا من: خضر هاشم، عادل محمود، السيد يوسف، مخلوف حامد، رضا حميدة، أبوبكر عبد العزيز، جمال عبدالحليم، جمال حمزة الكبير، محمد كمال (مدحت أنور)، محمد رمضان، محمد فؤاد (طارق عبدالحميد).

بينما جاء تشكيل غزل المحلة فى المباراة النهائية مكونا من: محمود المغاورى، عصام محيسن، صابر عيد، يسرى جعفر (عاصم المرشدي)، محمد فايز، ناصر التليس، شوقى غريب، مصطفى الزفتاوي، أحمد حسن (حسام عبدالغني)، محمود المشاقي، خالد عيد.

شهدت المباراة طرد كل من مخلوف حامد من الترسانة، ومحمود المشاقى من غزل المحلة، فى الدقيقة 59.

تأسس نادى الترسانة فى عام 1921 كواحد من أوائل النوادى الرياضية فى مصر، حيث سبقه من أندية القاهرة الكبرى كلا من السكة الحديد 1903، الأهلى 1907، والزمالك 1911، ليبدأ نشاطه فى كرة القدم فى نفس الموسم، حيث كانت تقام مسابقات كأس السلطانية فى نسختها السادسة.

توج الترسانة بلقب كأس مصر فى 6 مناسبات، كثالث أكثر المتوجين بالتساوى مع الاتحاد السكندري، خلفا للقطبين الأهلي، والزمالك، وفى 2 يونيو عام 1963، توج الترسانة شواكيش الكرة المصرية ببطولة الدورى الممتاز للمرة الوحيدة فى تاريخه بعد فوزه بالنسخة رقم 13 لمسابقة الدورى بعد فوزه على القناة فى الجولة الختامية للدورة الرباعية بهدفين مقابل هدف.