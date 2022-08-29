شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق انتخابات النادى المصرى لاختيار مجلس إدارة جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت في التاسعة صباح اليوم، الاثنين، انتخابات النادي المصري لاختيار مجلس إدارة جديد، وأعلنت إدارة النادي البورسعيدي كافة ترتيبات الجمعية العمومية للنادي، حيث تم فتح باب التصويت (التزكية على مقاعد الرئيس، نائبا الرئيس، أمين الصندوق، العضوية، العضوية تحت السن، بالإضافة إلى التصويت على الميزانية)، وذلك اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءً لنحو 6913 عضوًا من خلال 18 لجنة (11 لجنة للرجال، 7 لجان للسيدات).

وعقب غلق باب التصويت فى السابعة مساءً، يعقد اجتماعا لمناقشة بنود جدول الأعمال المدرج باجتماع الجمعية العمومية، ثم تختتم الجمعية العمومية بإعلان اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات لنتيجة التصويت على تزكية المرشحين على كافة المناصب والميزانية.

ومن المقرر أن تخوض قائمة كامل أبو على انتخابات المصرى منفردة، بعد انسحاب كل المرشحين المنافسين، لتقام الانتخابات طبقا لموافقة أغلبية الجمعية العمومية.

وضمت قائمة المنسحبين من الانتخابات كلا من: محمد الخولى، أحمد الشملة، وائل رمضان السيد بدوي، ميرنا أشرف أحمد محمد أبو صير، وأحمد الحسيني فهمي شحاته، محمد محمد صالح مانع وشهرته "حمادة مناع"، ورأفت جبر، وهشام معوض، علي الجنيدي، اسلام عطية، ومحمد توفيق.

وضمت قائمة المرشحين 11 مرشحا على كافة المناصب وجاءوا على النحو التالي :

منصب رئيس مجلس الإدارة :

1- كامل حسن أحمد أبو علي.

منصب نائب رئيس مجلس الإدارة :

1- الحسيني محمد إبراهيم مصطفى

2- رجب عبد القادر محمد علي.

منصب أمين الصندوق :

1- محمد السيد أحمد الفقي.

منصب العضوية :

1- أبو العزايم محمد علي سلامة.

2- أحمد عصام سعد محمد شعبان.

3- عماد أحمد محمد عبد الرحمن البرشة.

4- ياسر السيد علي سالم.

5- ياسر يحيى علي حسن..

منصب العضوية تحت السن :

1- أحمد محمد السيد عوض الطحان.

2- محمد موسى موسى أحمد طه.