شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. محترفون حفروا أسماءهم فى قلوب جماهير القطبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مدار تاريخ الدورى المصرى ظهر عدد من المحترفين الذين نجحوا فى حفر أسمائهم فى قلوب الجماهير المصرية خاصة القطبين الأهلى والزمالك لما قدموه فى صفوف كلا الناديين.

وتضم قائمة المحترفين اللذين نجحوا فى خطف قلوب جماهير القطبين كلا من، إيمانويل أمونيكى ومعه المغربى أشرف بن شرقى والتونسى فرجاني ساسى فى الزمالك، خاصة أنهم نجحوا فى حصد بطولات مع القلعة البيضاء.

وعلى صعيد الأهلى كلا من، على معلول و جلبرتو و فلافيو الذين قدموا كل ما لديهم فى كرة القدم للقلعة الحمراء و إرتبطوا بشكل كبير بالجماهير.

ويرصد الخليج 365 لقطات لهؤلاء النجوم فى الصور التالية: