شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الكومى: نقدم عرضا جديدا لحمزة الجمل ولو رفض سنتعاقد مع مدرب أجنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد يحيى الكومى، رئيس النادى الإسماعيلى، أن ناديه سيتقدم بعرض جديد لحمزة الجمل للاستمرار فى قيادة الاسماعيلى بالموسم الجديد. وقال الكومى فى مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير عبر أون سبورت إف إم، "حمزة الجمل أنقذ الإسماعيلى ولكن رفض قيادة فريق الناشئين فى المباراة الأخيرة بالدوري أمام الطلائع، رغم أنها غير مؤثرة تماماً".

وأضاف رئيس الإسماعيلى، "سنعقد اجتماعا مع حمزة الجمل وقد يوافق على الاستمرار معنا فى الموسم الجديد، ووقتها سنمدد تعاقده ولو لم يرحب المدرب بالبقاء معنا سنفكر فى التعاقد مع مدرب أجنبى".

وتابع يحيى الكومى، "حسنى عبد ربه مستمر معنا فى كل الأحوال، أدى دوره ببراعة مع اللاعبين والجهاز الفنى".

وأضاف الكومى، "لو حلينا مشكلة القيد والضائقة المالية لن نوافق على رحيل باهر المحمدى وعبد الرحمن مجدى، والثنائى يمتلكان عرضين من السعودية والإمارات بمبالغ مميزة للغاية".