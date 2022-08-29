شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعد لإعلان صفقاته الجديدة بعد مباراة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو النادي الأهلي على إعلان الصفقات الجديدة التى أبرمتها إدارة القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد مباراته أمام سيراميكا غدا، الثلاثاء، فى ختام الموسم الحالي للدوري المصري، بناءً على قرار مسئولي الأهلي الذين اتفقوا على تأجيل الحديث عن أي شىء يخص فريق الكرة لحين الانتهاء من مباريات الدوري العام.

وشهدت الفترة الأخيرة تفاوض الأهلي مع عدد من اللاعبين، مثل شادى حسين ومصطفى سعد من سيراميكا ومصطفى شلبي من إنبي ومحمد رضا بوبو من فيوتشر، ووصلت المفاوضات بين الأهلي والأندية المالكة لحقوق هؤلاء اللاعبين إلى مراحل متقدمة، ويتبقى بعض الرتوش على هذه الصفقات قبل الإعلان عنها بشكل رسمي.

كما يتفاوض الأهلي مع أكثر من لاعب أجنبي في الوقت الحالي من أجل تدعيم صفوف الأهلي، في ظل وجود توجه بالتعاقد مع صفقتين أو ثلاثة أجانب يتم قيدهم بدلا من المغربي بدر بانون الذي رحل إلى نادى قطر القطري، والثنائي لويس ميكيسوني وبيرسي تاو اللذين توجد رغبة لدى الإدارة في بيعهما والتعاقد مع لاعبين أجانب جدد مع تسويق الثنائي في الصيف الحالي في ظل امتلاكهم أكثر من عرض خارجي.