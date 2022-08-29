شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة: "أبويا بيخاصمنى لو الأهلى خسر.. وبلعب بقالى 5 شهور وأنا بتقطع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن محمد مجدى أفشة، صانع ألعاب النادى الأهلى، أكد له رفضه الرحيل عن القلعة الحمراء لو رفض المسئولون العرض التركى. وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "أفشة اتصل بى وقالى ليا عتاب عندك يا كابتن، أنت قولت إنى اتأخرت فى إجراء جراحة فتق البطن، وأنا هشرحلك الأسباب".

وأضاف شوبير، "أفشة قالى ياكابتن كان عندى فتق يمين قبل ما أجى الأهلى وعملته، وبعدها جالى الفتق الشمال، وبلعب بقالى 5 شهور وأنا بتقطع ومقدرش أفتح بوقى عشان الظروف اللى فيها الأهلى، وبقالى 3 سنين مخدتش إجازة فقلت أخد إجازة 15 يوما وبعدين أعمل العملية، وده اللى حصل، وهفك السلك النهارده، وابدأ الجرى من بكره بشكل عادى".

وتابع شوبير، "أفشة قالى إن فيه عرض تركى بالفعل وكيله بيتناقش فيه مع مسئولي الأهلى، بس لو الأهلى رفض قالى نصاً مقدرش أقول للأهلى لأ أنا كنت عندك في برنامجك وقولتلك حلمى أنى ألعب في الأهلى، لكن لو الأهلى رحب بالعرض يبقى لازم أشوف أكل عيشى".

وأضاف شوبير، "أفشة قالى أبويا بيخاصمنى لما الأهلى بيخسر وبيكون يوم نكد علينا كلنا، وأفشة كمان لمحلى أن ممكن يكون في تمديد تعاقد لعقده مع الأهلى الفترة الجاية".