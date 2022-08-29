شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يواجه المقاصة لاستعادة المركز الرابع فى الدوري.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي فريق فيوتشر بنظيره مصر المقاصة فى الخامسة مساء اليوم، الاثنين، باستاد الأهلي والسلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من مسابقة الدوري المصري هذا الموسم.

ويحتل فيوتشر المركز الخامس برصيد 53 نقطة، خلف فيوتشر الذى يحتل المركز الرابع بنفس رصيد النقاط ولكن بأفضلية المواجهات المباشرة، وخاض الفريق الصاعد للدوري هذا الموسم 33 مباراة حقق 15 انتصارا و8 تعادلات و10 هزائم، وسجل لاعبوه 48 هدفا واستقبلت شباكه 34 هدفا، في المقابل توقف رصيد مصر المقاصة عند النقطة 15 بالمركز الأخير والذى تأكد هبوطه إلى دورى القسم الثانى.

وطالب علي ماهر، المدير الفني لفيوتشر، لاعبي الفريق بإغلاق ملف العروض والتركيز مع الفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد دخول أكثر من لاعب فى حسابات الأندية المختلفة في الدوري بعد تألقهم مع فيوتشر خلال الموسم الجاري.

ويستهدف فيوتشر الوصول لأبعد نقطة فى كأس الكونفدرالية الأفريقية، وتمثيل الكرة المصرية على أكمل وجه، خاصة بعد الانجاز الذي حققه الفريق بالوصول إلى البطولة والسيطرة على المربع الذهبي في سنة أولى دوري ممتاز.