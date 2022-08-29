خطف وابتزاز وسحر أسود.. القصة الكاملة لخلاف بول بوجبا وشقيقه

محمد اسماعيل - القاهرة - تصدر الفرنسي بول بوجبا، نجم يوفنتوس، عناوين الأخبار في الساعات الماضية، بعد الكشف عن أزمته الكبيرة مع شقيقه الأكبر ماتياس.

ماتياس بوجبا (32 عاما) هو لاعب كرة قدم أيضا لكنه لا يرتبط حاليا بأي ناد، وكان يمثل منتخب غينيا، بلده الأصلي.

خطف وابتزاز وسحر أسود

بدأت القصة عندما ظهر ماتياس بوجبا في مقطع فيديو عبر حسابه على "إنستجرام"، هاجم فيه شقيقه الأصغر وشكك في نزاهته، مهددا بالكشف عن الكثير من الأمور المخزية التي قام بها.

ورد محامي بوجبا في بيان رسمي قال فيه إن "التصريحات الأخيرة ليست مفاجئة، وتُضاف إلى التهديدات ومحاولات الابتزاز المتكررة ضد بول بوجبا".

وأكد محامي بوجبا أن النجم الفرنسي أبلغ السلطات في فرنسا وإيطاليا أن شقيقه ماتياس شارك في محاولة من إحدى العصابات لابتزازه، مقابل الحصول على 13 مليون يورو.

وقام لاعب الوسط الفرنسي بإبلاغ الشرطة أنه حوصر في مدينة باريس من قبل عصابة عناصرها من أصدقاء الطفولة، لهم علاقة بشقيقه ماتياس، بجانب رجلين مقنعين مسلحين ببنادق هجومية، وطلبوا منه 13 مليون يورو مقابل عدم نشر رسائل إلكترونية "سيتم نسبها زورا إليه".

وأخبر بول بوجبا المحققين أنه تم ترهيبه عدة مرات منذ ذلك الحين، سواء في مدينة مانشستر حين كان لاعبا في صفوف يونايتد، وحتى بعد عودته إلى يوفنتوس في يوليو الماضي.

بعد ذلك نشر ماتياس عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" تغريدة قال فيها: "لقد ظهر الوجه الحقيقي لأخي، وبما أنك بدأت تكذب على الشرطة، فلا يمكنك إلقاء اللوم عليّ".

وأضاف: "أردت أن تُسكتني وترسلني إلى السجن، لكن لديّ ما يكفي لإثبات أكاذيبك، الأمر لا يتعلق بالمال، لقد ورطتني على عكس إرادتي وكدت أموت بسببك، أنت خائن ومنافق".

وأوضح ماتياس بوجبا أن شقيقه حاول الاستعانة ببعض السحرة من أجل إيذاء كيليان مبابي، زميله في منتخب فرنسا.

وعن هذا الأمر قال: "تدعو نفسك مسلما وأنت متورط في كل ذلك السحر، ليس من الجيد أن تحظى بالمنافقين والخونة حولك".