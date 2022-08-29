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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - واصل ريال مدريد انتصاراته في الدوري الإسباني بالفوز على مضيفه إسبانيول 3-1، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثالثة من المسابقة.

ورفع ريال مدريد حامل اللقب رصيده إلى تسع نقاط ليحقق العلامة الكاملة بعد مرور 3 جولات ليتربع على صدارة الليجا بالتساوي مع ريال بيتيس، فيما تجمد رصيد إسبانيول عند نقطة واحدة.

ريال مدريد يواصل انتصاراته في الدوري الإسباني بالفوز على مضيفه إسبانيول 3-1



المباراة تصدرها الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد الذي أنقذ فريقه وسجل هدفي انتصار الفريق الملكي في الوقت القاتل من اللقاء.

وواصل كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد حملة الدفاع عن لقب هداف الدوري الإسباني الذي حققه في الموسم الماضي بتسجيل هدفين ثمينين، ليرفع رصيده إلى 3 أهداف بالليجا هذا الموسم.



وأصبح كريم بنزيما الهداف السابع في تاريخ الدوري الإسباني بعدما رفع رصيده إلى 221 هدفا، ليفض شراكته مع البيروفي سيزار رودريجيز كيني مهاجم برشلونة السابق بفترة الأربعينات والخمسينات من القرن الماضي.

ولا يسبق بنزيما في قائمة هدافي الليجا عبر التاريخ سوى 6 لاعبين فقط، على رأسهم الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب الرقم القياسي برصيد 473 هدفا، ويليه كريستيانو رونالدو (311)، تيلمو زارا (253)، هوجو سانشيز (234)، راؤول جونزاليس (228) وألفريدو دي ستيفانو (227).

أيضا، رفع صاحب الـ34 عاما رصيده إلى 327 هدفا مع ريال مدريد في جميع المسابقات، لكنه دوّن بهدفه الثاني أول أهدافه من الركلات الحرة خلال مسيرته مع الملكي.

بهدفه في مرمى إسبانيول، رفع فينيسيوس رصيده مع ريال مدريد إلى 19 هدفا في 38 مباراة في الليجا منذ الموسم الماضي 2021-2022.

ولم يسجل أي لاعب برازيلي أكثر من فينيسيوس في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا خلال تلك الفترة، علما بأن نيمار نجم باريس سان جيرمان أحرز نفس العدد في 26 مباراة بالدوري الفرنسي.



أنفذ الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد فريقه من فخ مضيفه إسبانيول، ومنحه الانتصار بنتيجة 3-1.

على ملعب "كورنيلا إل برات"، تقدم بطل أوروبا أولا في النتيجة بعد 12 دقيقة فقط من البداية بقدم النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور.



لم يستسلم لاعبو الفريق الكتالوني لصدمة الهدف المبكر الذي تلقته شباكهم، ودخلوا سريعا في أجواء المباراة، حتى تمكنوا من إعادة المباراة كما بدأت بهدف التعادل في الدقيقة 43 بتوقيع خوسيه لويس سانمارتين ‘خوسيلو’.

ولكن مجددا لم يعرف بطل الليجا الاستسلام في ظل وجود نجمه وهدافه كريم بنزيما داخل المستطيل الأخضر، حيث حملت الدقيقة 88 هدف التقدم للضيف المدريدي بقدم أفضل لاعب في أوروبا.



وانتهت المباراة "إكلينيكيا" في وقتها الإضافي، بعد أن لعب أصحاب الأرض منقوصين من لاعب بطرد حارسهم ليكومت بعد تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR".

وفي نفس اللعبة، ترجم بنزيما الركلة الحرة من أمام منطقة الجزاء بمهارة كبيرة داخل الشباك، مضيفا الهدف الثااني له والثالث لفريقه.

وبهذه النتيجة، يؤمن فريق الإيطالي كارلو أنشيلوتي الانتصار الثالث على التوالي، ليحافظ على صدارته بالعلامة الكاملة حتى الآن (9 نقاط)، متفوقا بفارق الأهداف أمام ريال بيتيس، ونقطتين عن البارسا الثالث.

أما إسبانيول فذاق مرارة الخسارة الثانية على التوالي، ليستمر الفريق في مسلسل اللافوز حتى الآن، ليكتفي بهذه النقطة التي تبقيه في المركز الـ16.

المباراة جمعت الفريقين، مساء الأحد، على ملعب "كامب نو" معقل برشلونة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وشهدت الدقيقة 24 من عمر المباراة، تسجيل برشلونة لهدف التقدم عن طريق البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وفي الدقيقة 43، سجل الإسباني الشاب بيدري هدف برشلونة الثاني في المباراة من تسديدة رائعة.

ليفاندوفسكي واصل تألقه، وسجل هدفه الثاني في المباراة والثالث لبرشلونة بتسديدة على طريقة "ركلة العقرب" بالدقيقة 65.

وقبل النهاية، سجل سيرجي روبرتو هدف برشلونة الرابع في المباراة، تحديدا في الدقيقة 91 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة، رفع برشلونة رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث بترتيب الدوري الإسباني بفارق الأهداف عن فياريال الرابع، وبنقطتين خلف ريال مدريد المتصدر ووصيفه ريال بيتيس.

على الجانب الآخر، فإن بلد الوليد عقب هذه الهزيمة، استقر في المركز قبل الأخير برصيد نقطة يتيمة.

اكتفى البلجيكي كيفن دي بروين، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، بالمركز الثاني في ترتيب جائزة أفضل لاعب في أوروبا 2022.

وكان كريم بنزيما، نجم هجوم ريال مدريد الإسباني، توج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا 2022، الخميس الماضي، بعدما حصد 523 نقطة في التصويت الخاص بجائزة أفضل لاعب في أوروبا.



وجاء دي بروين في المركز الثاني بعدما حصل على 122 نقطة في التصويت الذي يقوم به صحفيون مختارون يمثلون الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يحصل فيها دي بروين على المركز الثاني في ترتيب جائزة أفضل لاعب في أوروبا.



وبات دي بروين ثاني أكثر اللاعبين حصولا على الوصافة في ترتيب جائزة أفضل لاعب في أوروبا، بعد الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي نجم برشلونة سابقا وباريس سان جيرمان حاليا، الذي حل وصيفا في 4 نسخ (2012 و2013 و2017 و2019).

ويختلف الحال مع ميسي، الذي سبق له الفوز بالجائزة مرتين رغم احتلاله الوصافة 4 مرات، بينما اكتفى دي بروين بلقب الوصيف دون أن يحمل الجائزة طوال مسيرته.

وحل النجم البلجيكي وصيفا للبولندي روبرت ليفاندوفسكي في عام 2020، ثم الإيطالي جورجينيو في 2021، وأخيرا بنزيما هذا العام.

ويبدو أن كلمة السر وراء خسارة دي بروين للقب هي "التتويج الأوروبي"، حيث أن كل من ليفاندوفسكي وجورجينيو وبنزيما كانوا أبطالا لأوروبا في العام الذي شهد تتويجه بالجائزة.

وهذا السبب هو الذي منح ميسي فرصة حمل الجائزة مرتين في 2011 و2015 بعدما قاد برشلونة الإسباني للتتويج بطلا لدوري الأبطال آنذاك، وهو ما لم يفعله دي بروين حتى الآن مع السيتزنز.

وفاز ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2020، فيما توج جورجينيو بدوري الأبطال مع تشيلسي، وبطولة اليورو مع منتخب إيطاليا في العام التالي.

وفي العام الحالي قاد بنزيما ريال مدريد لحصد لقب دوري أبطال أوروبا، كما فاز مع منتخب فرنسا بلقب دوري الأمم الأوروبية.