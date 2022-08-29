شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا لشباب الزمالك: "أنتم مستقبل النادى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، مع اللاعبين الشباب حول ضرورة إثبات أنفسهم والعمل على تحقيق الفوز خلال مواجهة إيسترن كومباني المقرر لها غدًا الثلاثاء فى الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة في مسابقة الدورى الممتاز.

وطالب فيريرا اللاعبين الشباب بضرورة التركيز وبذل أقصى جهد لديهم وإثبات أنفسهم في مواجهة إيسترن بمسابقة الدوري الممتاز.

وأكد المدير الفني للاعبين ثقة أفراد الجهاز الفني فى قدراتهم وأنهم سيكونون مستقبل النادي، وفى نهاية الجلسة شدد فيريرا فى حديثه مع اللاعبين على أنه ينتظرون منهم تقديم أفضل ما لديهم فى لقاء إيسترن كومباني المقبل.

ويحتل الزمالك صدارة جدول الدورى برصيد 77 نقطة، بعدما خاض 33 مباراة، حيث فاز الفريق الأبيض في 24 مباراة، وتعادل في 5 لقاءات وخسر 4، وأحرز لاعبو الزمالك 61 هدفاً واستقبلت شباكهم 27.

ومن المقرر أن يعود اللاعبين للتدريبات يوم السبت الموافق 3 سبتمبر استعدادًا لخوض كأس لوسيل مع نادي الهلال السعودي يوم 9 سبتمبر بقطر.