شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الأهلى يحدد مدة الراحة السلبية للاعبين بعد مباراة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدد الجهاز الفني للنادى الأهلي فترة الراحة التى يحصل عليها اللاعبون عقب نهاية مباراة سيراميكا فى ختام مسابقة الدوري المصري ، قبل العودة لاستئناف التدريبات الجماعية ضمن التحضير لمباراته فى دور الثمانية لبطولة كأس مصر ضد المقاولون العرب.

ويعكف الجهاز الفني للأهلي على وضع خطة التحضير للموسم الجديد من خلال تحديد موعد انتظام اللاعبين الأساسيين فى التدريبات الجماعية، ومصير اللاعبين الناشئين من الاستمرار في صفوف الفريق الأول أو عودتهم إلى فرقهم بقطاع الناشئين، وكذلك تحديد شكل قائمة الفريق في الموسم المقبل.

وتعد أبرز غيابات الأهلى بسبب الإصابة عمار حمدى وأكرم توفيق بسبب جراحة الرباط الصليبى، ومحمد شريف تمزق العضلة الضامة، وحسين الشحات قطع في غضروف الركبة، وعمرو السولية تمزق العضلة الخلفية.