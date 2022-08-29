الامارات | 4 خطوات تجنب الشارقة تكرار سيناريو «البداية السلبية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال رياضيون إن فريق الشارقة لكرة القدم يمتلك من الإمكانات التي تجعله أبرز المنافسين على لقب الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين، مشيرين إلى أن أربع خطوات إيجابية قامت بها إدارة نادي الشارقة ستجنب الفريق تكرار سيناريو البداية السلبية، التي كلفته الابتعاد عن المنافسة على لقب الموسم الماضي، على الرغم من عودته المتأخرة وإنهائه الموسم في الوصافة.

وحددوا في حديث إلى «الإمارات اليوم» الخطوات الأربع في الإعداد الجيد من خلال المعسكر الخارجي في النمسا وخوض ست تجارب ودية هناك، بجانب خوض مباراتين وديتين خلال الإعداد الداخلي، كما أن صفوف الفريق تشهد استقراراً فنياً بوجود المدرب الروماني كوزمين، فضلاً عن الاستقرار الإداري، إضافة إلى أن الفريق عزّز صفوفه بعدد من اللاعبين الجدد أبرزهم المهاجم الإسباني باكو ألكاسير، الذي انتقل إلى صفوف الفريق أخيراً قادماً من فياريال الإسباني، كما أن إدارة النادي قامت بتوفير كل عوامل النجاح للفريق من خلال الدعم والاهتمام الكبير.

يُذكر أن الشارقة في أول تسع مباريات من الموسم الماضي فاز في أربع وخسر مثلها وتعادل في مباراة، وذلك قبل تولي كوزمين التدريب، حيث قاد المدرب الروماني الفريق في 17 مباراة فاز في 13 وخسر واحدة وتعادل في ثلاث مباريات. وسيدشن الفريق الموسم الجديد للدوري بمواجهة القمة السبت المقبل أمام شباب الأهلي ضمن الجولة الأولى.

لاعبون مميزون

وتوقّع رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء السابق عيسى الذباحي، أن يكون الشارقة منافساً قوياً على الدوري، إلى جانب العين والجزيرة كونه يتميز باستقرار فني بوجود المدرب كوزمين بجانب أن الفريق استقطب عناصر جيدة من اللاعبين الذين يمكن أن يصنعوا الفارق.

واعتبر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق والمحلل الرياضي الدكتور سليم الشامسي، أنه ليس هناك عذر للشارقة في أن يحقق نتائجه طيبة في بداية الموسم المقبل، نظراً لأن الفريق يتمتع باستقرار فني وإداري بجانب أنه عزّز صفوفه بعدد من اللاعبين المميزين، وحصوله على وقت كافٍ للتحضير للموسم الجديد.

وأضاف الشامسي: «إدارة الشارقة وفرت لكوزمين كل عوامل النجاح التي تمكن الفريق من أن يكون منافساً قوياً».

ورأى الدولي السابق والمستشار القانوني سالم حديد، أن هدف الشارقة في الموسم الجديد هو المنافسة على لقب الدوري والبطولات الأخرى، كما يتوقّع أن يذهب بعيداً في بطولة دوري أبطال آسيا. وأضاف: «عندما تكون البدايات قوية فإن النهاية تكون أيضاً قوية، والشارقة قادر على أن ينافس على الدوري وتحقيق الأهداف المرصودة، والتي من أجلها قام بصرف مبالغ مالية كبيرة، واستقطب نوعية جيدة من اللاعبين، وأعتقد أن هناك لاعبين على مستوى عالٍ في الطريق إلى الفريق».

• الشارقة يواجه شباب الأهلي في قمة الجولة الأولى من الموسم الجديد السبت المقبل.

الخطوات الإيجابية الـ 4

■ الإعداد الجيد من خلال المعسكر الخارجي وخوض 6 تجارب ودية.

■ التغييرات الجديدة في الفريق واستقطاب عناصر مميزة.

■ الاستقرار الفني والإداري.

■ توفير إدارة النادي كل عوامل النجاح.

