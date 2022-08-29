الامارات | راشد بن عمّار يدعو جمهور عجمان إلى مؤازرة الفريق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد الشيخ راشد بن عمّار النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان، المباراة الودية التي جمعت قبل أيام فريق عجمان مع دبا الحصن في استاد عجمان، حيث حرص نائب رئيس النادي على الاجتماع مع اللاعبين والجهازين الفني والإداري للنادي، وذلك في وجود خليفة الجرمن، رئيس مجلس الإدارة، ونائبه أحمد الفوره.

وذكر الحساب الرسمي لنادي عجمان على «تويتر» أن الشيخ راشد بن عمّار النعيمي، ناشد جماهير «البرتقالي» لدعم الفريق في الموسم الجديد، قائلاً: «نحن بانتظاركم لمؤازرة الفريق في جميع مبارياته، ووجّه اللاعبين والجهازين الفني والإداري لتحقيق طموحات الجماهير وترجمة الأهداف المنشودة».

ودعا الشيخ راشد بن عمّار النعيمي إلى ضرورة الاهتمام بالمراحل السنية بالنادي دعماً للمنتخبات الوطنية السنية، وتقديم لاعبين جدد وشباب ووصفها بالهدف الاستراتيجي للنادي.

وتمنى التوفيق للفريق في مستهل مشوار الموسم الجديد الذي سيبدأه «البرتقالي»، الجمعة المقبل، على ملعبه في استاد راشد بن سعيد، باستضافة فريق العين في الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين. يذكر أن عجمان فاز في المباراة الودية الأخيرة على دبا الحصن بنتيجة 3-1.

• عجمان يلتقي العين، الجمعة المقبل، في انطلاق دوري أدنوك للمحترفين.