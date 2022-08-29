الامارات | فوز البطائح والشارقة في كأس الاتحاد للصالات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت الجولة الثانية من كأس الاتحاد لكرة الصالات أول من أمس، فوز البطائح على خورفكان (4-1)، ليقترب من التأهل لنصف النهائي، حيث يحتاج التعادل فقط في المباراة المقبلة مع الحمرية.

وفي مواجهة ثانية استعاد الشارقة حظوظه في المنافسة، بالفوز على كلباء (5-3).

ورغم فوز الشارقة لكنه لم يضمن التأهل الرسمي بانتظار مباراته الأخيرة مع مليحة وتأثير مواجهة كلباء مع دبا الحصن التي تُعد قمة مبكرة.

واختتمت الجولة الثانية بتعادل دبا الحصن مع مليحة (2-2).