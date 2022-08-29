الامارات | زولر يقود فريق الإمارات للدرّاجات إلى وصافة المرحلة الـ 8 من جولة إسبانيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم نجم الدرّاجات مارك زولر، أداءً قوياً في المرحلة الثامنة من جولة إسبانيا، التي تعدّ إحدى أصعب مراحل الجولة، وتقام على مسار بطول 153.4كلم، انطلاقاً من لا بولا لافيانا وصولاً إلى كويّاو فانكوايا.

وقاد زولر فريق الإمارات إلى وصافة هذه المرحلة، بعد انطلاقته وأدائه الهجومي الذي هيمن بفضله على المجموعة، ليتجاوز جميع المنافسين باستثناء جاي فاين (ألبيتشين-ديكونينك) الذي حلّ في المركز الأول.

واتضحت نتائج المرحلة مع وصول الدرّاجين إلى مسافة التسلق الأخيرة في المسار، التي تمتد على طول 10.1كلم، إذ اضطر زولر إلى تخفيف سرعته قبل ستة كلم من النهاية، ليتراجع بعيداً عن المجموعة المتقدمة.

ومع ذلك، انطلق مجدداً محاولاً استعادة مركزه ومتتبعاً منافسه جاي فاين، الذي تمكن من عبور خط النهاية أولاً، يليه زولر في المركز الثاني بفارق 43 ثانية.