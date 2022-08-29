الامارات | تفوق كبير لـ «الأساتذة» في انطلاق «دولية دبي للشطرنج»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت مساء أول من أمس، منافسات النسخة الـ22 من بطولة دبي المفتوحة للشطرنج، التي ينظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة، بمشاركة 170 لاعباً ولاعبة، بينهم 100 من حملة الألقاب الدولية.

وأسفرت نتائج الجولة الأولى عن سيطرة كبيرة للاعبين الأساتذة على اللاعبين الأدنى تصنيفاً، حيث تغلّب المصنّف الأول الروسي ألكسندر بريدكي على الأميركي شوب جايش لادا، وتمكن الإيراني محمد طبطبائي من الفوز على الهندي أوجاس كولكارني، وتغلب الهندي براجاناندا على الإيراني رضا مهدوي، فيما تمكن الأرجنتيني ساندرو ماريكو من الفوز على الإيراني بارديا فيسي.

ومن نتائج اللاعبين العرب، تغلب المصري أحمد عدلي على الإماراتي سالم غلوم، واليمني القديمي على العُماني عامر المعشني.

وفي أبرز نتائج اللاعبين الإماراتيين والبالغ عددهم 26 لاعباً، تعادل إبراهيم سلطان مع الهندي أديتيا ميتال، وفاز سعيد إسحاق على سالم عبدالرحيم، وفاز عمران الحوسني على يحيى الكاف.

وشهد حفل الافتتاح الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، نائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحاد العربي، وأمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، ورئيس مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج، خالد علي الفلاسي، ورئيس اتحاد الإمارات، تريم مطر، ورئيس نادي أبوظبي للشطرنج، حسين خوري، وعدد من المسؤولين.

• 100 لاعب ولاعبة من حملة الألقاب الدولية يشاركون في «بطولة دبي».