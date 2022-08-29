الامارات | هيريرا يعود إلى بيلباو بعد غياب 8 سنوات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاقد أتليتيك بيلباو مع لاعب الوسط الإسباني أندر هيريرا على سبيل الإعارة من باريس سان جيرمان، وأعلن الناديان عن الصفقة أول من أمس.

وقال بيلباو إن الاتفاق يتضمن خياراً بتمديد الإعارة لموسم آخر، أو بتحويلها إلى انتقال نهائي.

وعاد هيريرا (33 عاماً) إلى ناديه السابق بعد غياب ثماني سنوات، حيث لعب في صفوفه بين 2011-2014، وخاض معه نحو 130 مباراة بجميع المسابقات.

وفي موسمه الأول مع بيلباو، ساعد الفريق في بلوغ نهائي كأس الملك والدوري الأوروبي.

وكتب لاعب مانشستر يونايتد السابق عبر «تويتر»: «من الرائع العودة بعد ثماني سنوات، كنت سعيداً جداً هنا، وعشت سنوات رائعة». وأضاف «لم يتوقف أتليتيك عن التطور منذ رحيلي، التحديات هائلة والمتطلبات ضخمة بسبب جودة الفريق».

وترك هيريرا بيلباو لينضم إلى مانشستر يونايتد بموسم 2014-2015، وخلال خمس سنوات في إنجلترا، توج بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة والدوري الأوروبي.