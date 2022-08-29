الامارات | تين هاغ يتمنى استمرار رونالدو مع مانشستر يونايتد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يأمل الهولندي إيريك تين هاغ، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، بقاء الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النادي الإنجليزي. وترددت أنباء قوية حول اقتراب رونالدو من الرحيل عن مانشستر يونايتد، قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الخميس المقبل، والانتقال إلى ناد ينافس بدوري أبطال أوروبا.

وخرج رونالدو مرة أخرى من التشكيل الأساسي لمانشستر خلال المباراة التي فاز فيها على ساوثهامبتون بهدف دون رد أول من أمس. ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) عن تين هاغ قوله «لقد لعبنا معه، لذا نريد استمراره، هذا ما نريده، أتمنى ذلك».

ولدى سؤاله عن مدى رضاه في ظل عدم تعاقد مانشستر مع مهاجم جديد، قال «لدينا كريستيانو رونالدو، لدينا انتوتي مارسيال، لدينا ماركوس راشفورد، لذا نحن على ما يرام». وأوضح «أعتقد أن من الجيد بالنسبة له (رونالدو) معرفة هوية الدوري الإنجليزي الممتاز، إنه نموذج مختلف».