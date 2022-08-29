شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يصطحب 21 لاعبا لمباراة المحلة.. وغياب مابولولو وسمبورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر محمد عمر، المدير الفني للاتحاد السكندرى، على ضم 21 لاعبا، استعدادا لمواجهة غزل المحلة في المباراة المقرر لها بعد غدٍ الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وشهدت قائمة الاتحاد السكندرى غياب الأنجولى مابولولو وعبد الله نصيب للإيقاف؛ بسبب تراكم البطاقات، فضلا عن خروج سعيدو سمبورى من القائمة لوفاة ابنته، كما استمر غاب الظهير الأيمن هشام صلاح، بسبب ظروف انشغاله بالتجهيز لحفل زفافه.

وجاءت قائمة الاتحاد السكندرى كالتالى: وجاءت اختيارات الجهاز الفني للاعبين كما يلي: صبحي سليمان – فارس السيد – السيد سالم – محمود شبانه- كريم يحيى – نادر رمضان – محمود بسيونى - عبد الغني محمد – كريم ممدوح – كريم الديب - محمد مجدي – مورو ساليفو – مروان عطية – أحمد ميسي – احمد راشد – فوزي الحناوي – خالد الغندور – بنجامين بواتينج – إبراهيم حسن – صبرى رحيل – مروان النجار.

من ناحية أخرى نجح مسئولو نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، فى التعاقد مع المهدى سليمان لتدعيم حراسة مرمى الفريق فى الموسم الجديد.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادى الاتحاد السكندرى على فيس بوك: "الاتحاد السكندرى يتعاقد مع الحارس المهدى سليمان بعقد يمتد لثلاثة مواسم 2022 _2025.

وجاء التعاقد مع سليمان بعد إعلان محمد عبد المنصف اعتزاله نهاية الموسم، ويضع سيد البلد اللاعب على خريطة التعاقدات فى الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفتح الاتحاد السكندرى خطوط اتصال مع المهدى سليمان خلال الأيام الماضية، وأبدى الأخير ترحيبه بهذه الخطوة رغبة منه فى العودة إلى المباريات، خصوصا فى ظل غيابه عن المشاركة مع بيراميدز والاعتماد على الشناوى كحارس أساسي ومن بعده شريف إكرامى.