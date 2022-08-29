شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الأهلى لم يفاوض فايلر وموسيمانى لن يعود.. والكلام زاد عن رمضان صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير، أن إدارة النادى الأهلى لم تتفاوض مع السويسرى رينيه فايلر للعودة مجددا لقيادة الفريق خلفا للبرتغالى ريكاردو سواريز الذى يقترب من الرحيل.

وقال أحمد شوبير، خلال تقديمه لبرنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 1: الأهلى يعمل فى صمت وتركيز من أجل إنهاء هذا الملف، ولا بد أن يكون اسم كبير يقنع، ويكون قادرا على إعادة الأهلى لمكانه الطبيعى.

وتابع أحمد شوبير: "الأهلى لم يفاوض فايلر نهائيا من خلال مسئوليه، ولكن هناك بعض المحبين تطوعوا للحديث مع فايلر، ولكن فايلر أكد أنه لن يعود لتدريب الأهلى حاليا، وموضوع عودة موسيمانى أيضا مقفول ولن يعود".

واختتم: "الدائرة المحيطة برمضان صبحي قالت إنه عايز يرجع الأهلي وأزيدك من الشعر بيت إنه آه عايز يرجع .. ممكن حد يطلع يقولك محصلش وأنا بقول اللي أنا عارفه ومتأكد منه".