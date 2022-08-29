شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى: حسم مصير فييرا نهاية الموسم والنتائج لا ترضينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال شريف أبو الغيط، المتحدث الرسمي لنادى إنبى، إن النتائج التي حققها الفريق البترولى بالموسم الحالي لا ترضى طموحاتهم، مؤكدا أن لجنة الكرة ستجتمع خلال اليومين المقبلين لبحث سبب الهزة التي تعرض لها الفريق من أجل اتخاذ القرارات الصحيحة التي تخدم مصلحة النادى.

وأكد المتحدث الرسمي لنادى إنبى، إن مصير البرتغالى جوفان فييرا، المدير الفني للفريق البترولى، لم يتحدد سواء بالبقاء أو الرحيل لافتا إلى أنهم ينتظروا نهاية بطولة الدورى بمواجهة الفريق البترولى والبنك الأهلى، وبعدها سيتم عقد جلسة مع فييرا لبحث أسباب تراجع النتائج والموقف الصعب الذى تعرض لها الفريق بالموسم الحالي في صراع البقاء في الدورى.

وكشف أبو الغيط موقف محمود جاد، حارس مرمى الفريق، من الانضمام لصفوف فريق ويجان الإنجليزي خلال الفترة المقبلة مؤكداً أن النادى الأنجليزى لم يقدم عرضا ماليا محددا لضم الحارس الدولى وهو السبب في عدم إتمام الصفقة حتى الآن، مشيرا إلى أنه يتمنى احتراف اللاعب في الخارج من أجل مصلحته أولاً.

وأوضح أبو الغيط أنه من المفترض أن نتحدث أولا في العرض المالي المقدم لمحمود جاد، ومن بعدها تفاصيل الإعارة وخيارات الشراء، وهذا ما لم يتوافر في عرض ويجان، مشيرا إلى أنه سمع برغبة الزمالك في التعاقد مع الحارس، ولكن لم يحصلوا على عرض رسمي حتى الآن، ولا يلتفت للسماسرة مع احترامه لهم.

وتحدث أبو الغيط عن مصير الثنائي جون إيبوكا ومصطفى شلبي مع الفريق خلال الفترة المقبلة، وحقيقة العروض المقدمة للاعبين، موضحاً أن هناك اهتمام من القطبين بضم مهاجم الفريق جون إيبوكا والجناح مصطفى شلبي ولكن لا توجد عروض رسمية وصلت للنادى حتى الآن.