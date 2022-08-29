شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 28 / 8 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد أحداث الرياضة المصرية اليوم الأحد 28 / 8 / 2022 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها تغريم الإسماعيلى والبنك الأهلى وإيقاف لاعب الزمالك، ظهور أحمد ياسر ريان ومحمد عبد المنعم فى تدريبات الأهلى استعدادا لسيراميكا ، بالإضافة لقيادة خالد القماش تدريبات الإسماعيلى للمرة الأولى خلفا لحمزة الجمل.

تغريم الإسماعيلى والبنك الأهلى وإيقاف لاعب الزمالك مباراتين أبرز عقوبات رابطة الأندية

أعلنت إدارة المسابقات برابطة الأندية المحترفة عقوبات الجولة الثالثة والثلاثين وقبل الأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي أسدل عنها الستار أمس السبت،

حكم قضائى بحل مجلس إدارة نادى سموحة وبطلان الجمعية العمومية

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بحل مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي وبطلان إجراءات الجمعية العمومية، التى عقدت في 29 أكتوبر الماضي وفاز برئاستها وليد عرفات رئيس النادي الحالي.

ظهور ريان ومشاركة عبد المنعم في مران الأهلي استعدادا لسيراميكا.. صور

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة سيراميكا التي تقام في الرابعة والنصف عصر الثلاثاء المقبل على استاد الأهلي we السلام، ضمن منافسات الجولة 34 «الأخيرة» من بطولة الدوري الممتاز.

القماش يقود تدريبات الإسماعيلي بعد توجيه الشكر لحمزة الجمل

قاد الجهاز الفني لفريق الأمل بالنادي الإسماعيلي بقياة خالد القماش تدريبات الفريق الأول التى أقيمت مساء اليوم، الأحد، فى إطار برنامج الإعداد لمواجهة طلائع الجيش ضمن منافسات الدوري العام.

فيتوريا يزور طلائع الجيش ويجتمع مع العشري والنادى يهديه درع تكريم

استقبل نادى طلائع الجيش الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، بحضور عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة، ومحمد غرابة المدير الإداري للمنتخب الوطني .