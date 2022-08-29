شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لاعبين أساسيين يودعون سموحة بعد مواجهة فاركو فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يودع 5 لاعبين أساسيين فريقهم سموحة، بعد مواجهة فاركو المقرر لها الثلاثاء المقبل، فى إطار منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من بطولة الدورى هذا الموسم، والذى حسم لقبه الزمالك.

وستكون مباراة فاركو الاخيرة لكل من: مروان حمدى وحمدى علاء الثنائى المعار من الزمالك، وكذلك أحمد رمضان بيكهام ومحمد شكرى العائدان إلى النادى الأهلى، بالإضافة إلى رجب نبيل الذى لم ينجح النادى فى تجديد عقده حتى الآن، ومن المحتمل أيضا رحيل صديق أوجولا الذى يرفض العودة للتدريبات ويطلب الرحيل عن الفريق السكندرى.

وفاز فريق سموحة على مصر المقاصة بثنائية نظيفة فى المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز باستاد الكلية الحربية، أحرز هدفى سموحة مران حمدى فى الدقيقتين 20 و52.

ويحتل فريق سموحة المركز السادس فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 46 نقطة، بعدما خاض 33 مباراة، حيث فاز سموحة فى 11 مباراة وتعادل فى 13 لقاء وخسر 9 مباريات أخرى، وسجل لاعبو سموحة 44 هدفا واستقبلت شباكهم 45.