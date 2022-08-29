شكرا لقرائتكم خبر عن بسيونى: حققت هدفى مع سموحة وجهزت تقريرا بالراحلين لبحث موقفهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لفريق سموحة، أنه حقق الهدف مع الفريق السكندري بتحقيق نتائج رائعة، مثل الفوز على الاتحاد بخماسية والأهلى بثلاثية خلال مشواره بالدورى.

وقال عبد الحميد بسيونى، فى تصريحات خاصة: الفريق لعب معى 19 مباراة، حققنا الفوز فى 7 مباريات وتعادلنا فى مثلهما وتلقينا 5 هزائم فقط، والنتيجة الوحيدة اللى صعبة علينا خماسية فيوتشر.

وأضاف بسيونى: الفوز على فاركو يضمن لنا المركز السادس والمشاركة فى البطولة العربية، كما أننا سننافس على كأس مصر بعد الوصول لنصف النهائى.

وتابع مدرب سموحة: "جهزت تقريرا بالراحلين وسيتم عرضه على المجلس عقب مباراه فاركو، لبحث مواقفهم سوء بالبيع أو الإعارة أو الاستغناء".

وفاز فريق سموحة على مصر المقاصة بثنائية نظيفة فى المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز باستاد الكلية الحربية، أحرز هدفى سموحة مران حمدى فى الدقيقتين 20 و52.

ويحتل فريق سموحة المركز السادس فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 46 نقطة، بعدما خاض 33 مباراة، حيث فاز سموحة فى 11 مباراة وتعادل فى 13 لقاء وخسر 9 مباريات أخرى، وسجل لاعبو سموحة 44 هدفا واستقبلت شباكهم 45.