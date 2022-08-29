شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الحلونى يترقب حسم مصيره مع سيراميكا قبل مناقشة عروض الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر عمرو الحلوانى، لاعب سيراميكا، المعار إلى الإسماعيلى، قرار الجهاز الفني لفريق سيراميكا، بقيادة أحمد سامى، لحسم مصيره في الموسم الجديد، خاصة بعدما تلقى أكثر من عرض لكن اللاعب فضل تأجيل الرد عليها أو مناقشتها انتظارا لقرار إدارة نادى سيراميكا.

وتلقى الحلواني 3 عروض من أندية الدوري الممتاز للتعاقد معه في الصيف الحالي، ولكنه أجل البت فيها لحين حسم مصيره مع سيراميكا.

واتفق أحمد سامى، على عقد جلسة خاصة مع المسئولين فى النادى للاتفاق فيها على ملف وخريطة الصفقات الجديدة والراحلين عن الفريق وملف المعارين خلال الفترة المقبلة، خصوصا أن الموسم الحالي قارب على الانتهاء وتتبقى فيه جولة واحدة.

وطلب أحمد سامى تدعيم الفريق فى عدد من المراكز، استعدادا للموسم الجديد فضلا عن تعويض اللاعبين المقرر رحيلهم عن فى الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث تنتظر الإدارة تقريرا كاملا من المدرب عن ملف الصفقات والراحلين.

من ناحية أخرى دخل صلاح محسن ومحمد محمود وحسام حسن لاعبو الأهلى دائرة اهتمامات نادى سيراميكا فى الموسم الجديد، خصوصا أن أحمد سامى أبدى إعجابه بالإمكانيات والقدرات الفنية لثلاثى القلعة الحمراء.

واستطلعت إدارة نادى سيراميكا رأى الجهاز الفنى قبل بدء التفاوض مع نظرائهم فى الأهلى للحصول على خدمات الثلاثى، وعلى رأسهم حسام حسن، الذى تدرب فى وقت سابق تحت قيادة أحمد سامى فى سموحة، وقدم مستوى جيدا.