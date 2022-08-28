هل أبلغ الأهلي سواريش بقرار رحيله؟.. وكيل المدرب البرتغالي يوضح

الشارقة - اميمة ياسر -

رد جواكيم ريبيرو، وكيل أعمال المدرب البرتغالي ريكاردو سواريش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الأنباء التي تحدثت عن إبلاغ القلعة الحمراء للمدرب بقرار الرحيل.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت في وقت سابق أن مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، أخطر المدرب البرتغالي ريكاردو سواريش، بالرحيل عن القيادة الفنية لفريق الكرة.

وأكد ريبيرو، في تصريحات لموقع "مصراوي"، عدم حدوث أي تواصل مع النادي الأهلي حول رحيل سواريش.

وأضاف وكيل المدرب البرتغالي أن الأهلي لم يخطره برحيل سواريش، مشددًا لا توجد أي مفاوضات بشأن رحيله.

وحول الأنباء التي تشير إلى حق الأهلي في إلغاء عقد سواريش مع نهاية الموسم الجاري دون دفع أي شرط جزائي، رد وكيل أعمال المدرب البرتغالي: "هذا غير صحيح".

وقاد سواريش الأهلي في نهاية يونيو الماضي خلفًا للمدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني والذي رحل بعد فسخ عقده بالتراضي مع الإدارة.

ولم يحقق سواريش أي بطولة مع الأهلي حيث خسر لقب كأس مصر على يد الغريم الزمالك بنتيجة (2-1)، كما خسر لقب الدوري المصري والذي احتفظ به الزمالك للعام الثاني على التوالي.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري خلف الزمالك البطل وبيراميدز صاحب المركز الثاني.

يشار إىل أن الأهلي سيتختتم موسمه عصر الثلاثاء المقبل بمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا ضمن الأسبوع الـ34 والأخير بمسابقة الدوري.