شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عزب حكم مباراة فيوتشر والمقاصة بختام الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة إدارة مباراة فيوتشر ضد المقاصة إلى طاقم تحكيم، بقيادة حسام عزب، حكما للساحة، والتي تجمعهما غدا الاثنين على استاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويساعد حسام عزب في إدارة مباراة فيوتشر والمقاصة كل من: محمد فؤاد ومحمد جاد حكمي الراية ومحمد إبراهيم الدسوقي حكما رابعا، وأحمد الغندور حكما للفيديو وإبراهيم محجوب مساعد حكم الفيديو.

وكشف عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لفريق فيوتشر، أن ناديه سيوقع بروتوكول تعاون مع فريق بول الأوغندي، الذى سيواجه فيوتشر فى الدور التمهيدي ببطولة الكونفدرالية.

وقال السقا، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه تم توقيع اتفاق مع أحد مستشفيات الطوارئ أيضا بأوغندا، لتجنب حدوث أى مفاجآت، لضمان سلامة اللاعبين حال حدوث أى إصابات، مشددا على أنه اختار أفضل مستشفى بالقرب من مقر إقامة الفريق، بعد الاستعانة برأى الأطباء المصريين بالمركز الطبي بجينجا، والذى كان من الصعب الاعتماد عليهم نظرا لابتعاد المركز الطبي عن مقر إقامة الفريق.

ورتب السقا استقبال بعثة الفريق التي من المقرر أن تواجه فريق بول الأوغندي في ذهاب الدور التمهيدي الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وفور وصوله قام السقا باستكشاف ملعب تدريب الفريق، وملعب المباراة، وكذلك حافلة الفريق وفندق الإقامة والجيم والاستشفاء.

ويبعد الاستاد مسافة 45 دقيقة عن مطار عنتيبي، ومن المقرر أن يقيم الفريق في العاصمة الأوغندية كامبالا، من جانبه وجه عبد الظاهر السقا الشكر للمستشار محمد نزيه من السفارة المصرية، على جهوده لتسهيل إقامة الفريق.

وكان السقا قد سافر قبل 4 أيام إلى أوغندا لترتيب استقبال الفريق، حيث غاب عن التواجد في اللقاء الماضي أمام الجونة، ومن المقرر أن يعود السقا غدا لمؤازرة الفريق في اللقاء الأخير بالدوري أمام المقاصة.

وأسفرت قرعة الكونفدرالية الأفريقية عن وقوع نادي فيوتشر وجهًا لوجه أمام بول الأوغندي، ضمن منافسات منافسات الدور التمهيدي البطولة فى نسخة 2022-2023.