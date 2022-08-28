شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم الأحد 28 / 8 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة سيراميكا التى تقام فى الرابعة والنصف عصر الثلاثاء المقبل باستاد الأهلي والسلام، ضمن منافسات الجولة 34 «الأخيرة» من بطولة الدوري الممتاز.
قبل انطلاق المران، عقد ريكاردو سواريز المدير الفني للفريق محاضرة بالفيديو مع اللاعبين للحديث فى كافة الجوانب الفنية الخاصة بمباراة سيراميكا.
يواصل عمرو السولية، لاعب وسط الأهلي، أداء تدريباته التأهيلية للتعافي من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية التى تعرض لها مؤخرا وتسببت فى ابتعاده عن المشاركة مع الفريق الأحمر.
وقطع عمرو السولية شوطا كبيرا من برنامج التأهيل للتعافي من الإصابة بشد في العضلة الخلفية على أن يكون جاهزا للمشاركة في تدريبات الأهلي الجماعية مع بداية التحضير للموسم الجديد.
ومن المقرر أن يحدد مسئولو الأهلي موعد بدء التحضير للموسم الجديد في وقت لاحق بعد انتهاء منافسات الموسم الحالي للدوري، عقب مباراة الفريق الأحمر ضد سيراميكا الثلاثاء المقبل فى ختام منافسات الدوري المصري.
يواصل مسئولو النادي الأهلي جلساتهم ومفاوضاتهم المكثفة لتدعيم الفريق خلال فترة الأنتقالات الصيفية الجارية، من خلال التعاقد مع أكثر من لاعب محلى أو أجنبى، بعدما انتهى الموسم الجارى إكلينيكياً حيث لم يعد سوى جولة وحيدة.
ويعقد مسئولو الأهلي جلسات مكثفة لحسم ملف الصفقات المحلية والأجنبية، لاسيما أن هناك لاعبين من الأهلي سيتم الاستعانة بهم من أجل إتمام هذه الصفقة كنوع من المقايضة.
تخوض العناصر التى شاركت فى التشكيل الأساسى لفريق الأهلى فى مباراة الأمس أمام طلائع الجيش، التى انتهت بخسارة الأحمر بهدف نظيف، مراناً استشفائياً اليوم، منعاً لتعرضهم للإجهاد، فيما يؤدى البدلاء والمستبعدون مراناً قوياً استعداداً لمواجهة سيراميكا فى الجولة الأخيرة للدوري، والمحدد لها الرابعة والنصف عصر الثلاثاء المقبل، لإسدال الستار على الموسم الكروى وبداية التفكير فى الموسم الجديد.
وأغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى، بقيادة ريكاردو سواريز، صفحة مباراة طلائع الجيش التي أقيمت مساء السبت باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.