شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم الأحد 28 / 8 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة سيراميكا التى تقام فى الرابعة والنصف عصر الثلاثاء المقبل باستاد الأهلي والسلام، ضمن منافسات الجولة 34 «الأخيرة» من بطولة الدوري الممتاز.

قبل انطلاق المران، عقد ريكاردو سواريز المدير الفني للفريق محاضرة بالفيديو مع اللاعبين للحديث فى كافة الجوانب الفنية الخاصة بمباراة سيراميكا.