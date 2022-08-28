شكرا لقرائتكم خبر عن صراع الهبوط.. المقاولون العرب يحتاج نقطة واحدة لضمان البقاء مع الكبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يواجه فريق المقاولون العرب، فريق المصرى، يوم الثلاثاء، فى مباراة مهمة لأبناء شوقى غريب، فى إطار منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من بطولة الدورى هذا الموسم والذى حسم لقبه الزمالك.

ويعيش المقاولون العرب، تحت القيادة الفنية لشوقي غريب، حالة من الصحوة الكروية فى الأسابيع الأخيرة، حيث حصد 10 نقاط ثمينة خلال آخر 4 جولات، بعدما تعادل أمام الجونة بـ10 لاعبين، ثم فاز على مصر المقاصة بثلاثية نظيفة، قبل أن يفوز على فاركو فى الجولة الماضية بثنائية نظيفة، ثم الفوز على الاتحاد بهدف نظيف وحافظ المقاولون على نظافة شباكه خلال الثلاث مباريات.

نقطة البقاء

يحتاج المقاولون نقطة واحدة فقط من مباراة الجولة المقبلة أمام المصري لتأكيد البقاء بشكل رسمي، حيث يحتل المقاولون المركز الرابع عشر بجدول مسابقة الدوري العام، برصيد 35 نقطة بعدما خاض 33 مباراة، حيث فاز ذئاب الجبل في 7 مباريات وتعادل في 14 لقاء وخسر 12 مباراة أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 28 هدفا واستقبلت شباكهم 30.

ويمتلك المقاولون العرب أفضلية المواجهات المباشرة مع الجونة، حيث حال فوز الجونة وتعادل المقاولون سيتساوى الفريقان فى عدد النقاط 36 ولكن سيهبط الجونة، لأن المقاولون فاز على الجونة فى مباراة وتعادل فى أخرى.