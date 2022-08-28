شكرا لقرائتكم خبر عن القماش: أخدم الإسماعيلي من أي موقع.. وتمنيت تصعيد الناشئين من الموسم الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال خالد القماش، مدير قطاع الناشئين والقائم بأعمال المدير الفني لفريق الإسماعيلي، إنه ليس غريبًا على هذا المكان، مشيرًا إلى أنه يخدم النادي في أي موقع باعتباره أحد أبنائه المخلصين.

وأضاف: ”المهندس يحيي الكومي رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس كلفوني بقيادة الفريق في مواجهة طلائع الجيش الصعبة، وعقدت اجتماعات مستمرة مع حسني عبد ربه، مدير الكرة بالفريق، فى الساعات الماضية، فالإسماعيلي نادٍ كبير لا يقل عن الأهلي أو الزمالك يحتاج فقط لبعض التنظيم والهدوء“.

وتابع: ”سيتم الدفع بمزيج من الناشئين واللاعبين الكبار من أجل إيجاد توليفة مناسبة لتلك المباراة الصعبة وهناك لاعبين ناشئين واعدين كل ما يحتاجونه الفرصة الكاملة لتحقيق الإضافة الفنية المنتظرة والتخفيف من حجم الأعباء المالية على خزينة النادي“.

واختتم تصريحاته: ”كنت أتمنى الاعتماد على تلك السياسة في الموسم الماضي وتكرار العديد من التجارب الناجحة داخل الكرة المصرية فى الآونة الأخيرة“.

ويستعد الإسماعيلي فى الوقت الحالي لمواجهة طلائع الجيش على ملعبه بالإسماعيلية، يوم الثلاثاء المقبل فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءً فى ختام منافسات الدوري العام.