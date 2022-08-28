شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ريان يستعرض مهاراته بالكرة على هامش مران الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت صفحة الأهلي عبر فيسبوك فيديو لملخص مران الفريق الأحمر، اليوم الأحد، على ملعب مختار التتش في بداية التحضير لمباراته ضد سيراميكا يوم الثلاثاء المقبل، في ختام منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهد المران مشاركة أحمد ياسر ريان، لاعب الأهلي، العائد من رحلة إعارة إلى تركيا في المران، وقام باستعراض مهاراته بالكرة عل هامش المران بخلاف المشاركة في التقسيمة الجماعية.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا التي تقام في الرابعة والنصف عصر الثلاثاء المقبل على استاد الأهلي we السلام، ضمن منافسات الجولة 34 «الأخيرة» من بطولة الدوري الممتاز.

قبل انطلاق المران عقد ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين للحديث في كافة الجوانب الفنية الخاصة بمباراة سيراميكا.

وخاض لاعبو الأهلي الذين شاركوا في مباراة طلائع الجيش التي أقيمت أمس على استاد الكلية الحربية تدريبات استشفائية، بينما خاض باقي اللاعبين تدريباتهم داخل التتش.