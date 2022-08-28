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أحمد ريان يستعرض مهاراته بالكرة على هامش مران الأهلي

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القاهرة - سامية سيد - نشرت صفحة الأهلي عبر فيسبوك فيديو لملخص مران الفريق الأحمر، اليوم الأحد، على ملعب مختار التتش في بداية التحضير لمباراته ضد سيراميكا يوم الثلاثاء المقبل، في ختام منافسات بطولة الممتاز.

وشهد المران مشاركة أحمد ياسر ريان، لاعب الأهلي، العائد من رحلة إعارة إلى تركيا في المران، وقام باستعراض مهاراته بالكرة عل هامش المران بخلاف المشاركة في التقسيمة الجماعية.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا التي تقام في الرابعة والنصف عصر الثلاثاء المقبل على استاد الأهلي we السلام، ضمن منافسات الجولة 34 «الأخيرة» من بطولة الدوري الممتاز.

قبل انطلاق المران عقد ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين للحديث في كافة الجوانب الفنية الخاصة بمباراة سيراميكا.

وخاض لاعبو الأهلي الذين شاركوا في مباراة طلائع الجيش التي أقيمت أمس على استاد الكلية الحربية تدريبات استشفائية، بينما خاض باقي اللاعبين تدريباتهم داخل التتش.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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