شكرا لقرائتكم خبر عن مران قوي لمنتخب الناشئين في بداية الاستعداد لمواجهة سوريا بكأس العرب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى منتخب مصر للناشئين مواليد 2006، بقيادة الكابتن محمد وهبة، مرانه، اليوم الأحد، بأحد الملاعب الفرعية بمدينة وهران استعدادا لمواجهة سوريا الثلاثاء المقبل في الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول لبطولة كأس العرب المقامة حاليا بالجزائر.

اشتمل المران على تدريبات خفيفة للاعبين الذين شاركوا في التشكيل الأساسى في مباراة لبنان الأخيرة، بينما أدى باقي اللاعبين مرانا كاملا تحت إشراف الكابتن مؤمن عبد الغفار المدرب العام، والكابتن عصام عبده المدرب المساعد، بينما أشرف على مران الحراس الكابتن يوسف طاهر مدرب حراس المرمى.

واختُتم المران بتدريبات خاصة على بعض الجمل التكتيكية والخططية أشرف عليها الكابتن محمد وهبة المدير الفني للمنتخب، وعلى محمد محلل الأداء.

وتنطلق صافرة بداية مباراة منتخب مصر للناشئين أمام نظيره السوري في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب السيق بالجزائر.

حقق منتخب مصر للناشئين فوزًا كبيرًا على نظيره اللبناني بتسعة أهداف دون رد فى اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء السبت، فى ثانى مواجهات كأس العرب للناشئين المقامة فى الجزائر، ليتأهل ناشئو الفراعنة إلى ربع نهائي البطولة.