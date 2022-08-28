شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يكشف مصير محمد غرابة بعد توليه منصب مدير المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور شريف أبو الغيط، المتحدث الرسمي لنادى إنبى، مصير موقف محمد غرابة، عضو مجلس إدارة النادى البترولى، بعد توليه منصب المدير الإدارى للمنتخب الوطنى، باعتباره عضو مجلس إدارة النادي البترولي، مؤكدا أنه لن يستمر في إدارة النادى البترولى ورحيله خسارة كبيرة ولكن الأهم مصلحة المنتخب.

أكد المتحدث الرسمي لنادى إنبى، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن مقعد محمد غرابة سيبقى خاليا، وتمنى له التوفيق في مهمته الجديدة مع المنتخب الوطنى، وأكد ثقته في نجاحه وقيامه بالدور المكلف به على أكمل وجه.

من ناحية أخرى، يستعيد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، بقيادة البرتغالى جورفان فييرا، خدمات خالد رضا ومؤمن راضى أمام البنك الأهلى في المباراة المقرر لها بعد غدٍ الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويدعم ثنائى إنبى الفريق أمام البنك الأهلى بعد عودتهما من الإيقاف، حيث غاب رضا وراضى عن مباراة الإسماعيلى الماضية؛ بسبب تراكم البطاقات ليصبحا تحت تصرف الجهاز الفني في المباراة المقبلة من الدورى العام.

في سياق آخر، عاد النيجيرى جون إيبوكا مهاجم إنبى لحسابات الزمالك من أجل تدعيم خط الهجوم فى الموسم الجديد، فى ظل رغبة الجهاز الفني للفارس الأبيض فى تدعيم الهجوم بمهاجم سوبر في الانتقالات الصيفية.

الزمالك كان قرر تأجيل التفاوض مع إيبوكا لحين البحث عن مهاجم أجنبى خارج الدورى المصرى، إلا أنه لم يتم العثور على لاعب سوبر ليعود إيبوكا للحسابات مرة أخرى.

ويسعى مسئولو القلعة البيضاء لحسم الصفقة بالدخول فى مفاوضات رسمية مع إدارة ناديه، ليصح اللاعب الأجنبي الثالث الذى سيتم ضمه مع السنغالي إبراهيما نداى، والمغربي زكريا الوردي.