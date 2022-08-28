شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة فى دفاع سموحة قبل موقعة فاركو بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لفريق سموحة، أزمة فى خط الدفاع، قبل مواجهة فاركو، المقرر لها الثلاثاء المقبل، فى ختام منافسات بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، والذى حسم لقبه الزمالك.

تتمثل الأزمة الدفاعية فى سموحة فى غياب الثنائى رجب نبيل وأحمد بيكهام أمام فاركو، كما يعود أحمد حكم للدفاع بعد انتهاء إيقافه.

ويبحث عبد الحميد بسيونى عن البديل للثنائى رجب نبيل وبيكهام، فى الوقت الذى يدرس الدفع بالثنائى أحمد حكم وأحمد جمال فى مركز المساك.

واستأنف الفريق تدريباته عقب العودة من الراحة 24 ساعة، التى منحها بسيونى للاعبين عقب الفوز على المقاصة بهدفين نظيفين.

ويحتل فريق سموحة المركز السادس فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 46 نقطة، بعدما خاض 33 مباراة، حيث فاز سموحة فى 11 مباراة وتعادل فى 13 لقاء وخسر 9 مباريات أخرى، وسجل لاعبو سموحة 44 هدفا واستقبلت شباكهم 45.