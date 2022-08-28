شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الأحد 28 / 8 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الأحد 28 / 8 / 2022 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها عودة التفكير فى محمود جنش حارس مرمى الفريق المعار لفيوتشر، من أجل تدعيم حراسة المرمى، بالإضافة لدخول جون إيبوكا مهاجم إنبى فى الحسابات من جديد لتدعيم مركز الهجوم .

جون إيبوكا يعود لحسابات الزمالك لتدعيم خط الهجوم

عاد النيجيرى جون إيبوكا مهاجم إنبى لحسابات الزمالك من أجل تدعيم خط الهجوم فى الموسم الجديد، فى ظل رغبة الجهاز الفني للفارس الأبيض فى تدعيم الهجوم بمهاجم سوبر في الانتقالات الصيفية.

جنش يعود لحسابات الزمالك لتدعيم حراسة المرمى فى الموسم الجديد

عاد محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمي الزمالك المعار لفيوتشر حتى نهاية الموسم الجارى، لحسابات مسئولى القلعة البيضاء من أجل تدعيم هذا المركز فى الموسم الجديد.

صفقات الزمالك الجديدة تنتظم فى التدريبات 3 سبتمبر استعدادًا لكأس لوسيل

استقر البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على انتظام الصفقات الجديدة التى سيتم الإعلان عنها الفترة الحالية، لتدريبات الفارس الأبيض عقب انتهاء الإجازة التي حصل عليها اللاعبون عقب التتويج بلقب الدورى الممتاز للموسم الثانى على التوالي.