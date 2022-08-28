شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور ريان ومشاركة عبد المنعم في مران الأهلي استعدادا لسيراميكا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة سيراميكا التي تقام في الرابعة والنصف عصر الثلاثاء المقبل على استاد الأهلي we السلام، ضمن منافسات الجولة 34 «الأخيرة» من بطولة الدوري الممتاز.

وشهد المران مشاركة محمد عبد المنعم مدافع الأهلي والذي غاب عن المشاركة في المباريات الأخيرة في ظل الاعتماد على اللاعبين الناشئين، مع ظهور أحمد ياسر ريان والذي يتدرب مع الفريق الأحمر قبل تحديد مصيره من البقاء في الأهلي أو الرحيل في الصيف الجاري.

قبل انطلاق المران عقد ريكاردو سواريز، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين للحديث في جميع الجوانب الفنية الخاصة بمباراة سيراميكا.

وخاض لاعبو الأهلي الذين شاركوا في مباراة طلائع الجيش التي أقيمت أمس على استاد الكلية الحربية تدريبات استشفائية، بينما خاض باقي اللاعبين تدريباتهم داخل التتش.



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