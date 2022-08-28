برشلونة يكتسح بلد الوليد برباعية في الدوري الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - اكتسح برشلونة نظيره بلد الوليد برباعية نظيفة، في الجولة الثالثة من الدوي الإسباني.

سجل ليفاندوفسكي الهدف الأول في المباراة، بعد استقباله عرضية من الجانب الأيمن، ليضعها في الشباك معلنا الهدف الأول، في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول.

وسجل بيدري الهدف الثاني لبرشلونة، في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول، بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

في الدقيقة 65 سجل ليفاندوفسكي الهدف الثاني له، والثالث لبرشلونة، بعد اصطدام الكرة في مدافع بلد الوليد.

وسجل سيرجيو روبيرتو الهدف الرابع لبرشلونة قبل نهاية المباراة بالدقيقة 91 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد برشلونة إلى النقطة السابعة محتلا المركز الثاني، بينما تجمد رصيد بلد الوليد عند نقطة وحيد محتلا المركز الـ17.

وكان برشلونة، قد اكتسح ريال سوسيداد بنتيجة 4-1 في الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإسباني الموسم الجاري.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمي: تير شتيحن

الدفاع: كوندي، أراوخو، جارسيا، بالدي

خط الوسط: جافي، بوسكيتس، بيدري

الهجوم: ديمبيلي، رافينيا، ليفاندوفسكي

ملخص المباراة..

جاءت أول كرة خطيرة في المباراة عن طريق ليفاندوفسكي، بعد استقباله عرضية من الجانب الأيمن، ليضعها في القائم الأيمن بالدقيقة 12.

في الدقيقة 22 سدد عثمان ديمبلي تسديدة قوية، من داخل منطقة الجزاء اصطدمت بالعارضة، وخرجت خارج الملعب.

وسجل ليفاندوفسكي الهدف الأول في المباراة، بعد استقباله عرضية من الجانب الأيمن، ليضعها في الشباك معلنا الهدف الأول، في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول.

وسجل بيدري الهدف الثاني لبرشلونة، في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول، بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

في الدقيقة 65 سجل ليفاندوفسكي الهدف الثاني له، والثالث لبرشلونة، بعد اصطدام الكرة في مدافع بلد الوليد.

وسجل سيرجيو روبيرتو الهدف الرابع لبرشلونة قبل نهاية المباراة بالدقيقة 91 من عمر المباراة.