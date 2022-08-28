بجانب هداف الدوري.. هاري كين ينافس على لقب تاريخي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

دخل هداف توتنهام هوتسبير هاري كين، ضمن قائمة هدافي "بريميرليج" موسم (2022 - 2023) بعدما سجل هدفين ضد نوتينجهام فورست، في ختام الجولة الرابعة.

وبجانب منافسة هاري كين على هداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فهو ينافس على لقب آخر وهو الهداف التاريخي لبريميرليج.

وأصبح رصيد هاري كين أربعة أهداف بعد مرور أربع جولات، ليدخل قائمة الصراع مع إيرلنج هالاند هداف مانشستر سيتي والذي سجل ثلاثة أهداف هاتريك في مباراة كريستال بالاس والتي انتهت لصالح السيتي بنتيجة (4-2).

ويحتل آلان شيرر لاعب نيو كاسل يونايتد السابق، صدارة هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ برصيد 260 هدف.

ويأتي في المركز الثاني واين روني لاعب مانشستر يونايتد السابق برصيد 208.

وفي المركز الثالث يأتي هاري كين لاعب توتنهام، وأندي كول لاعب أرسنال السابق، برصيد 187 هدف.