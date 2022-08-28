لجنة المسابقات تُعلن إيقاف لاعب الزمالك لمباراتين.. وتغريم الإسماعلي ماليًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلنت إدارة المسابقات التابعة لرابطة الأندية المحترفة، مساء اليوم الأحد، عن عقوبات الجولة الـ 33 بمسابقة دوري we المصري.

وشهدت الجولة الـ 33 للدوري تعادل الزمالك أمام المصري، بعدما كان قد حسم اللقب بشكل رسمي في الجولة الـ 32، بينما خسر الأهلي أمام طلائع الجيش ليفقد رسميا المركز الثاني.

وأصدرت لجنة المسابقات عقوبة ضد طارق علاء لاعب الزمالك، بالإيقاف مباراتين للعب العنيف، بعدما تعرض للطرد خلال مواجهة فريقه الماضية أمام المصري.

وتعرض نادي الإسماعيلي لغرامة مالية، للاعتراض من الجهاز الفني واللاعبين بصورة جماعية على حكم مباراة الفريق أمام إنبي ما أدى لتوقف المباراة لأربعة دقائق.

وتم توقيع غرامة مالية على البنك الأهلي بسبب نزول الجهاز الفني واللاعبون بصورة جماعية إلى أرض الملعب للاحتفال بالهدف خلال مباراة ايسترن كومباني، بالإضافة لإيقاف محمد هلال لاعب البنك الأهلي مباراة واحدة للطرد، لسابق انذاره.