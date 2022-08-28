خاص.. وكيل سواريش يكشف عن مفاجأة بشأن رحيله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

كشف جواكيم ريبيرو وكيل أعمال البرتغالي ريكاردو سواريش، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، عن عدم حدوث أي تواصل مع الإدارة الحمراء حول رحيل موكله.

وأضاف وكيل سواريش في تصريحات عبر "الخليج 365"، اليوم الأحد، أن الأهلي لم يخطره برحيل سواريش، مشددًا لا توجد أي مفاوضات بشأن رحيله.

وردًا على الأنباء التي تشير إلى حق الأهلي في إلغاء عقد سواريش مع نهاية الموسم الجاري دون دفع أي شرط جزائي، قال وكيل أعمال المدرب البرتغالي: "هذا غير صحيح".

وكان مصدر لـ"الخليج 365"، كشف في الساعات الأخيرة من مساء السبت، عن إخطار سواريش بالرحيل عقب مباراة الإسماعيلي والتي أقيمت الأحد الماضي. (طالع التفاصيل)

وقاد سواريش فريق الأهلي في نهاية يونيو الماضي، خلفًا للمدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني والذي رحل بعد فسخ عقده مع الإدارة بالتراضي.

ولم يحقق سواريش أي بطولة مع الأهلي حيث خسر لقب كأس مصر على يد الغريم الزمالك بنتيجة (2-1)، كما خسر لقب دوري We المصري والذي احتفظ به الزمالك للعام الثاني على التوالي.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول دوري We المصري خلف الزمالك البطل وبيراميدز صاحب المركز الثاني.

جدير بالذكر أن الأهلي سيختتم موسمه عصر الثلاثاء المقبل بمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا ضمن الأسبوع الـ34 بمسابقة دوري We المصري.