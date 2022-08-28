توتنهام يتمسك بالبقاء بين الكبار بثنائية كين أمام نوتنيجهام

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

قادم النجم الدولي الإنجليزي هاري كين فريقه توتنهام هوتسبير لمواصلة بدايته الجيدة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز كين هدفين قاد بهما توتنهام للفوز 2 / صفر على مضيفه نوتينجهام فورست، اليوم الأحد، في المرحلة الرابعة للمسابقة العريقة.

وارتفع رصيد توتنهام، الذي حافظ على سجله خاليا من الهزائم للمباراة الرابعة في المسابقة، إلى 10 نقاط، ليتقدم للمركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة، فيما توقف رصيد نوتينجهام، العائد للدوري الإنجليزي الممتاز بعد فترة غياب طويلة، عند 4 نقاط في المركز الرابع عشر.

وأحرز كين الهدف الأول لتوتنهام مبكرا في الدقيقة الخامسة، قبل أن يهدر ركلة جزاء للفريق اللندني في الدقيقة 56، غير أنه سرعان ما تمكن من تعويض إضاعته للركلة، بعدما أضاف الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 81.

بهذين الهدفين، رفع كين رصيده التهديفي في البطولة هذا الموسم إلى 4 أهداف، ليحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين بالاشتراك مع البرازيلي رودريجو والصربي أليكسندر ميتروفيتش، لاعبي ليدز يونايتد وفولهام على الترتيب، بفارق هدفين خلف النرويجي إيرلينج هالاند (المتصدر)، مهاجم مانشستر سيتي.