تن هاغ يأمل في بقاء كريستيانو رونالدو في مانشستر يونايتد 

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد الهولندي إريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد أنه يرغب في بقاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في ملعب أولد ترافورد، رغم تخليه عن خدمات مهاجمه كأساسي في مباراتين تواليًا في الدوري الإنكليزي الممتاز.

بدأ رونالدو على مقاعد البدلاء خلال فوز الشياطين الحمر 1-صفر على ساوثهامبتون السبت قبل أن يشارك كبديل في الدقائق العشرين الأخيرة من دون أي تأثير يذكر. كما لم يشارك أساسيًا في الفوز على ليفربول في المباراة السابقة.

ضغط البرتغالي هذا الصيف من أجل الانتقال إلى فريق ينافس في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعد فشل يونايتد في التأهل إلى المسابقة القارية.

لكن رونالدو وجد أنه من المستحيل استقطاب أفضل الأندية في أوروبا، حيث ربطته التقارير مؤخرًا بأمثال فريقه السابق سبورتينغ ونابولي الإيطالي ومرسيليا الفرنسي.

أمام الإعلام أقله، يؤكد تن هاغ أنه يرغب في بقاء رونالدو "لعبنا معه. لذا نريده أن يبقى. هذا ما نريده ونأمل ذلك".

ارتبط يونايتد ببعض المهاجمين لتعويض رحيله أمثال البرازيلي أنتوني من أياكس أمستردام الذي لعب تحت إشراف تن هاغ في الفريق الهولندي سابقًا.

إلا أن المدرب يؤكد قبل خمسة أيام من إغلاق سوق الانتقالات أنه سيكون سعيدًا حتى ولو لم يضم الفريق وجوهاً إضافية "لدينا كريستيانو رونالدو، لدينا أنتوني مارسيال ولدينا ماركوس راشفورد. لذا نحن بخير".

(فرانس برس)