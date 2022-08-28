ثنائية هاري كين تقود توتنهام للفوز في أرض نوتنغهام 

المنامة - ياسر ابراهيم - تغلب توتنهام هوتسبير على مضيفه نوتنغهام فوريست بهدفين نظيفين، الأحد، ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليغ".

افتتح توتنهام ثنائيته إثر هجمة سريعة انطلق بها السويدي ديان كولوفيسكي ثم مرر كرة بالمقاس إلى المهاجم هاري كين الذي استقبلها على حدود منطقة الجزاء وسددها ذكية داخل الشباك بعد 5 دقائق من البداية.

وانتظر "السبيرز" حتى الدقيقة 81 لكي يؤمن على انتصاره بهدف ثان جاء بعد عرضية من البديل البرازيلي ريتشارليسون وصلت إلى هاري كين ليتابعها برأسية من بين المدافعين ويسكنها مرمى أصحاب الأرض.

وحصد توتنهام بهذا الفوز النقطة الـ 10 وصعد ليحتل المركز الثالث في جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد نوتنغهام فوريست عند 4 نقاط فقط وتراجع إلى المركز الرابع عشر.



وفي مواجهات أخرى، تعادل وولفرهامبتون على أرضه بهدفٍ لمثله أمام نيوكاسل يونايتد، وتلقى أستون فيلا خسارة جديدة وسقط أمام ضيفه وست هام يونايتد بهدفٍ دون رد.

(الاناضول)