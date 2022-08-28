شكرا لقرائتكم خبر منتخب الصالات يدشن تدريباته استعدادا لكأس آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات أمس معسكره التدريبي في القصيم، والذي يستمر حتى 8 سبتمبر المقبل، ويمثل المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لبطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات المقرر إقامتها في الكويت في المدة من 27 سبتمبر حتى 8 أكتوبر المقبل.

وأدى أخضر الصالات أول تدريب له بالمعسكر على صالة مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، بقيادة المدرب الإسباني أندرو بلازا، الذي حرص على الاجتماع بجميع اللاعبين وتقديم العديد من النصائح والتوجيهات، منوها بأهمية المرحلة وبدء العد التنازلي لانطلاق منافسات كأس آسيا، عقب ذلك انطلقت التدريبات بتمارين اللياقة التي تم تأديتها برفقة المعد البدني دانيل بارديخو، عقب ذلك قسم اللاعبون إلى عدة مجموعات ونفذوا العديد من الجمل الفنية باستخدام الكرة، قبل أن تختتم بإقامة مناورة تدريبية على كامل الصالة، فيما خضع حراس المرمى لتدريبات خاصة برفقة مدرب الحراس الإسباني فرانشيسكو مانويل.

هذا وسيجري أخضر الصالات اليوم تدريباته في معسكره الحالي على فترتين.