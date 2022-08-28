منتخب الصالات يدشن تدريباته استعدادا لكأس آسيا

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وأدى أخضر الصالات أول تدريب له بالمعسكر على صالة مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، بقيادة المدرب الإسباني أندرو بلازا، الذي حرص على الاجتماع بجميع اللاعبين وتقديم العديد من النصائح والتوجيهات، منوها بأهمية المرحلة وبدء العد التنازلي لانطلاق منافسات كأس آسيا، عقب ذلك انطلقت التدريبات بتمارين اللياقة التي تم تأديتها برفقة المعد البدني دانيل بارديخو، عقب ذلك قسم اللاعبون إلى عدة مجموعات ونفذوا العديد من الجمل الفنية باستخدام الكرة، قبل أن تختتم بإقامة مناورة تدريبية على كامل الصالة، فيما خضع حراس المرمى لتدريبات خاصة برفقة مدرب الحراس الإسباني فرانشيسكو مانويل.هذا وسيجري أخضر الصالات اليوم تدريباته في معسكره الحالي على فترتين.
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