شكرا لقرائتكم خبر «المحلي» يسيطر على الصافرة..وغياب التعادل في الجولة الأولى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لحق فريق النصر بركب الأندية الكبيرة في تحقيق النتائج الإيجابية بعد أن تمكن من الفوز على ضيقه الوحدة بهدف دون رد جاء برأسية الكاميروني أبوبكر فينسنت، مسجلا أول ثلاث نقاط في ختام الجولة الأولى من مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين، في حين سجل فريق التعاون بداية مطمئنة في بداية مشواره بدوري المحترفين عقب أن تجاوز مضيفه الفتح بهدفين دون رد، بينما سجل فريق أبها فوزه الأول على أرضه ووسط جماهيره بهدفين مقابل هدف بعد أن قلب الطاولة على مستضيفه الرائد البادئ بالتسجيل.

غياب التعادل في الجولة الأولى:

سجلت 8 فرق فوزها الأول في الجولة الأولى من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، وغاب التعادل في المواجهات الثماني، بينما سجل فريقا الاتحاد والشباب أعلى نتيجة في الجولة بعد أن تمكنا من هز شباك خصميهما العدالة والباطن بسداسية توزعت على مرمييهما، في حين سجل فريقا النصر وضمك أقل نتيجة بهزهما شباك الفيحاء والوحدة بهدف دون رد.

فرق الشرقية.. لم ينجح أحد:

سجلت فرق أندية الشرقية الأربعة نتائج مخيبة في إطلالتها الأولى في دوري روشن للمحترفين، حيث أكمل فريق الفتح في ختام الجولة الأولى مسلسل التفريط الشرقاوي، عقب أن سبقته فرق الخليج والعدالة والاتفاق.

نتائج عكسية للوافدين الثلاثة:

لم تتمكن الفرق الثلاثة الصاعدة من دوري يلو بالموسم الفائت من تحقيق أي نتيجة إيجابية خلال مباريات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث خسر الخليج أمام بطل الدوري بالنسخة الماضية بهدفين دون رد، ولحق به العدالة الذي خسر أمام الوصيف بثلاثة أهداف للا شيء، وأكمل عقد الخسائر فريق الوحدة بخسارته أمام مستضيفه النصر بهدف دون رد.

الإيقاف والإصابات يربكان النصر:

خاض فريق النصر صاحب الملاءة المالية الكبيرة بالدوري أولى مبارياته الرسمية بأربعة أجانب فقط من أصل ثمانية بسبب إيقاف صانع لعبه البرازيلي أندرسون تاليسكا بقرار انضباطي، وعدم جاهزية الثنائي الأوزبكي ماشاريبوف والأرجنتيني بيتي مارتينيز للإصابة، وعدم حسم ملف الأجنبي الثامن.

الاتحاد والشباب في الصدارة:

وضع فوز فريقي الاتحاد والشباب بنتيجة كبيرة في مواجهتيهما أمام العدالة والباطن الفريقين في صدارة ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين بفارق الأهداف عن مطارديهما، بعد المحافظة على شباكهما خالية من الأهداف وبثلاثة أهداف في مخزونهما التهديفي

18 هدفا و22 بطاقة صفراء:

سجلت الجولة الأولى من دوري روشن تسجيل18 هدفا في جميع المباريات الثماني، كان لفريقي الاتحاد والشباب نصيب الأسد منها بواقع ثلاثة أهداف لكليهما، في حين بطاقة صفراء، جاء نصيب الأسد 22 حملت الجولة الأولى فيها في مواجهتي الفتح والتعاون بستة بطاقات صفراء، بينما لم تسجل أي حالة طرد في الجولة الأولى.

الحكم المحلي يسيطر على الصافرة:

سيطرت طواقم الحكام المحلية على قيادة سبع مواجهات من مباريات الجولة الأولى، ولم تسجل أي حالة جدلية في السبع مباريات، في حين تواجد الطاقم الأجنبي في مواجهة العدالة والاتحاد التي أدارها طاقم حكام سولفيني بقيادة الحكم سلافكو فينسيتش وطاقمه المساعد.