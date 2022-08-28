أخضر السلة يواجه الفلبين في تصفيات كأس العالم

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ويسعى الأخضر لتعويض خسارته في الجولة الأولى من التصفيات أمام نظيره النيوزيلاندي، والإبقاء على حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل للمونديال.واختتم الأخضر تحضيراته للمواجهة بحصة تدريبية ركز من خلالها المدرب محمد الكرداني على مفاتيح وقوة المنتخب الفلبيني الذي يعتمد على الأداء السريع ودقة التصويبات الثلاثية.
وأكد الكرداني جاهزية الفريق لخوض اللقاء وتحقيق الفوز، وقال: «ندرك جيدا قوة المنتخب الفلبيني الذي يلعب على أرضه وبين جماهيره، وكذلك صعوبة التصفيات؛ في ظل وجود منتخبات لها مشاركات سابقة في كأس العالم، ولها خبرة طويلة على المستوى القاري».
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