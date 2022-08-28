الشباب يطمئن مبكرا على أجانبه

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وحصد الجابوني آرون سالم بوبنيدزا، لاعب وسط نادي الشباب، أعلى تقييم في الجولة الافتتاحية لدوري روشن للمحترفين، بحسب موقع «SOFASCORE».وأسهم بوبيندزا في ثلاثية الشباب التي أنهى بها مباراته أمام الباطن، بعد أن افتتح التسجيل لفريقه، وصنع الهدفين الثاني والثالث، ليستحق تقييمه بـ9.10 نقاط، ليدخل بذلك قلوب الجماهير الشبابية مبكرا، خلفا للنيجيري أودين إيجالوا الذي انتقل للهلال في الموسم الماضي.
ومن أول مشاركة أيضا نجح المهاجم الإسباني سانتي مينا في تسجيل الأهداف حيث سجل الهدف الثالث لفريقه. وعلى مستوى حراسة المرمى حقق الحارس الكوري الجنوبي سيانغ غيو كيم الخروج بأول كلين شيت من أول مباراة، كما قدم البولندي غرزيغورز كريشووياك مستوى عاليا في خط الوسط قطع معه كل الكرات ومرر 99 كرة ليصبح ثاني أعلى لاعب مرر في الجولة الأولى وبفارق 4 تمريرات عن زميله في الفريق حسين آل منصر.
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