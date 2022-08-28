العالمي الأكثر إنفاقا في 5 سنوات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف موقع «ترانسفير ماركت» عن أغلى 10 أندية في الدوري السعودي للمحترفين من حيث القيمة السوقية. وجاء نادي النصر في الصدارة بـ 60.8 مليون يورو (8 .61 مليون دولار)، يليه الهلال بـ 60.77 مليون يورو (61.70 مليون دولار)، ثم الشباب بـ 32.8 مليون يورو (33.30 مليون دولار)، والاتحاد بـ 30.60 مليون يورو (31.7 مليون دولار). وتصدر نادي النصر الأكثر إنفاقا في الدوري السعودي للمحترفين خلال السنوات الخمس الأخيرة بـ 97.18 مليون يورو، وحل نادي الهلال ثانيا بـ88.6 مليون يورو، يليه نادي الاتحاد بـ 80.3 مليون يورو. وتصدر نادي النصر الأكثر إنفاقا في الدوري السعودي للمحترفين خلال السنوات الخمس الأخيرة بـ 97.18 مليون يورو، وحل نادي الهلال ثانيا بـ88.6 مليون يورو، يليه نادي الاتحاد بـ 80.3 مليون يورو. وحل نادي تشيلسي في صدارة قائمة أغلى 10 أندية إنفاقا في الدوريات الأوروبية الكبرى والخامس على مستوى العالم خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

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