صائد الكبار يتخصص في إحباط الاتفاق

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وللمرة الأولى أيضا استطاع مدرب فريق الطائي البرتغالي بيدرو داكوستا من تسجيل أول انتصار له في مهمته الرسمية الأولى خارج بلاده بعدما تعاقدت معه إدارة الطائي مطلع الصيف الحالي، والتفوق على نظيره الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب فريق الاتفاق.وبالعودة إلى ذاكرة المباريات بين الطرفين على صعيد الدوري لا تزال تلك المباراة الشهيرة بين الطائي والاتفاق عالقة في الأذهان حينما التقيا في الدمام وبالتحديد على ملعب الراكة في موسم 1416هـ من كأس دوري خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم والذي شهد في وقته احتدام المنافسة بين الاتفاق والهلال لنيل المرتبة الرابعة في الجولة الأخيرة من المسابقة والتأهل إلى المربع الذهبي الذي تم إقراره منذ موسم 1411هـ حيث كان الاتفاق بحاجة إلى الفوز فقط من أجل التأهل للمربع الذهبي فيما كانت المباراة تحصيل حاصل بالنسبة للطائي، ليبدد أبناء حاتم الطائي حلم الاتفاقيين بهذا التأهل بفوزهم بهدف وحيد بقذيفة صاروخية من قائد الفريق السابق فواز القبلان قبل نهاية اللقاء بـ(6) دقائق، ليخرج الاتفاق في ذلك الموسم خالي الوفاض ومن المربع الذهبي أيضا بحلوله خامسا وتأهل الهلال عقب حصوله على المرتبة الرابعة بتعادله مع منافسه التقليدي النصر بهدفين لمثلهما.
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