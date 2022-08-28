شكرا لقرائتكم خبر صائد الكبار يتخصص في إحباط الاتفاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جدد فريق الطائي تفوقه على نظيره الاتفاق حينما التقى الفريقان ضمن افتتاحية الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم، وكسبها الطائي بهدفين مقابل هدف، في المواجهة التي أقيمت على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ليحقق معها الطائي انتصاره الأول مع بداية منافسات الموسم الرياضي الحالي والظهور بصورة فنية إيجابية مغايرة لما بدأ عليه الموسم الماضي حينما خسر من الهلال بهدف وحيد.. ويعتبر هذا الفوز الذي حققه أبناء حاتم الطائي مؤخرا في الدمام هو الثالث لهم في تاريخ مواجهات الفريقين على صعيد دوري المحترفين، والأول في مسماه الجديد دوري روشن، إذ تفوق الطائي في مواجهتي الموسم الماضي وكانت المواجهة الأولى في حائل وانتهت في حينها بنتيجة (4 ــ 2)، فيما كانت الثانية في الدمام وكسبها أيضا الطائي بهدف وحيد.

وللمرة الأولى أيضا استطاع مدرب فريق الطائي البرتغالي بيدرو داكوستا من تسجيل أول انتصار له في مهمته الرسمية الأولى خارج بلاده بعدما تعاقدت معه إدارة الطائي مطلع الصيف الحالي، والتفوق على نظيره الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب فريق الاتفاق.

وبالعودة إلى ذاكرة المباريات بين الطرفين على صعيد الدوري لا تزال تلك المباراة الشهيرة بين الطائي والاتفاق عالقة في الأذهان حينما التقيا في الدمام وبالتحديد على ملعب الراكة في موسم 1416هـ من كأس دوري خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم والذي شهد في وقته احتدام المنافسة بين الاتفاق والهلال لنيل المرتبة الرابعة في الجولة الأخيرة من المسابقة والتأهل إلى المربع الذهبي الذي تم إقراره منذ موسم 1411هـ حيث كان الاتفاق بحاجة إلى الفوز فقط من أجل التأهل للمربع الذهبي فيما كانت المباراة تحصيل حاصل بالنسبة للطائي، ليبدد أبناء حاتم الطائي حلم الاتفاقيين بهذا التأهل بفوزهم بهدف وحيد بقذيفة صاروخية من قائد الفريق السابق فواز القبلان قبل نهاية اللقاء بـ(6) دقائق، ليخرج الاتفاق في ذلك الموسم خالي الوفاض ومن المربع الذهبي أيضا بحلوله خامسا وتأهل الهلال عقب حصوله على المرتبة الرابعة بتعادله مع منافسه التقليدي النصر بهدفين لمثلهما.