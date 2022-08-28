هل يدخل تشافي في صدام مع كبار برشلونة؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود نية لدى المدرب تشافي للتخلص من الأسماء الكبيرة في برشلونة هذا الموسم ووضعهم على دكة البدلاء لصالح اللاعبين الأكثر مرونة وحركية.

ويطمح المدرب الإسباني في صناعة جيل جديد لبرشلونة من اللاعبين الشباب، وذلك من خلال إعطائهم الدقائق في أرض الملعب والمشاركة أساسيا للتطور واكتساب الخبرات.

وذكرت صحيفة «آس» أن قرار تشافي بوضع جوردي ألبا على الدكة في لقاء ريال سوسييداد الماضي كان مدروسا من المدرب وليس لغرض المداورة.

وأوضح التقرير أن تشافي قد توصل إلى ما يريد فعله بشأن الأسماء الكبيرة في برشلونة مثل جوردي ألبا وجيرارد بيكيه، وهو وضعهم على الدكة واستخدامهم عند الحاجة فقط، مشيرا إلى ظهور أليخاندرو بالدي المميز في مركز الظهير الأيسر، وإلى تطور ثنائية أندرياس كريستنسن مع إريك جارسيا في قلب الدفاع، وهو الأمر الذي يقلل من عدد مشاركات ألبا وبيكيه المتوقعة هذا الموسم.

لكن المركز الوحيد الذي لن يمسه تشافي هو الارتكاز، حيث يرى الإسباني أن سيرجيو بوسكيتس لا يزال يستطيع تقديم المزيد لمنظومة البلوجرانا.

وأبان أن ما يحدث الآن هو ما أراد تشافي فعله منذ أن تولى المسؤولية، لكنه قرر بداية العملية بصورة تدريجية.

وأكدت صحيفة «آس» أن القرارات الحالية قد تؤثر على علاقة تشافي باللاعبين الكبار في برشلونة، وهي المعضلة التي يحاول أن يتجنبها المدرب الشاب في قادم الأيام.